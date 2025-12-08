الأخبار
مصادر سياسية لـ"الجمهورية": تخوّف من التوغل برًا إلى مناطق إضافية خارج النقاط الخمس

2025-12-07
أبدت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية”، قلقها من مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، رغم موافقة الأخير على مبدأ التفاوض والمشاركة برئيس مدنيّ للوفد في اجتماعات “الميكانيزم”.

 

وأوضحت تخوّفها من التوغل برًا إلى مناطق إضافية خارج النقاط الخمس المحتلة، ثم التراجع. 

 

وقرأت هذه المصادر في هذا السلوك مؤشرات مثيرة للقلق، من اعتماد إسرائيل فعلًا، أسلوب المفاوضة تحت ضغط التصعيد العسكريّ، طمعًا في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

LBCI
النائب نعمة افرام لـ"جدل": الرئيس عون قال للجميع الليلة "Game Over" والمبادرة تنطلق من موافقة إسرائيل على الانسحاب من النقاط الخمس

LBCI
مصادر سياسية لـ"اللواء": اللقاء بين الرئيسين عون وبري تركز على ملف التفاوض وآليته

LBCI
مصادر سياسية لـ"اللواء": انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل امر محسوم

LBCI
مصادر وزارية لـ“الجمهورية”: الرئيس عون يجري مروحة من الاتصالات في شأن إلغاء زيارة قائد الجيش

LBCI
مرجع سياسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: إسرائيل غير قادرة على الذهاب إلى تصعيد واسع

LBCI
مصدر ديبلوماسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تراجع الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لجهة تنفيذ نزع السلاح

LBCI
مصدر “الأنباء الكويتية”: الموقف اللبنانيّ في لقاءاته يتمثل بالمطالبة بضغط دوليّ مباشر على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها

LBCI
توافق رئاسي ثلاثي لبناني على الجانب «التقني - الأمني» للمفاوضات (الشرق الأوسط)

LBCI
وزير الخارجية السوري استقبل المستشارة السياسية لماكرون... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
إستراتيجية ترامب الجديدة تقضي بتعديل الحضور الأميركي في العالم والتركيز على التهديدات وتتعهّد بوضع حد "للهجرة الجماعية"

LBCI
"إما أن تغادرا أو تخاطرا بحياتكما"… ثنائي يُجبر على ترك طائرة بسبب المكسرات

LBCI
ثوران بركان كيلاويا في هاواي يقترب من إكمال عامه الأول

LBCI
السفير الأميركيّ لدى لبنان: اتصالات لعودة زيارة قائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
الأمين العام لـ”القوات اللبنانية”: “حزب الله” لم يقرأ بطريقة صحيحة حجم الحرب وحملنا شعار حصر السلاح منذ البداية

LBCI
في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها

LBCI
فيديوهات الشبل…فضحت الأسد!

LBCI
من Baby Shark الى بحر البورصة والمال

LBCI
ساحة الشهداء تستعيد الحياة بإضاءة شجرة الميلاد

LBCI
صناع الابداع العرب مكرمون في القاهرة من قبل مؤسسة "تكريم"

LBCI
قصر دبّانة يحتضن واحدة من أندر مجموعات الأيقونات في لبنان

LBCI
OMT Christmas in Action: تسليط الضوء على شركة "Meerath" المشاركة في الفوروم

LBCI
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة

LBCI
تدابير سير على طريق الحازمية - المطار والأوتوستراد بين حالات ونهر إبراهيم بدءًا من الغد...

LBCI
انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته

LBCI
"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة

LBCI
وزارتا الأشغال والداخلية تحذّران من رمي النفايات على الأوتوسترادات وإجراءات رادعة لمنع الفيضانات

LBCI
العثور على جثة مصابة بطعنات سكين في أحد المجمعات السياحية في جونية

LBCI
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار

LBCI
قائد قوات اليونيفيل للقناة 12 الإسرائيلية: ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني ومهمتنا دعم الجيش اللبناني لتهيئة الظروف ليسيطر على جنوب لبنان وإسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارخ

