مصادر سياسية لـ“الجمهورية”: تخوّف من التوغل برًا إلى مناطق إضافية خارج النقاط الخمس

أبدت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية”، قلقها من مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، رغم موافقة الأخير على مبدأ التفاوض والمشاركة برئيس مدنيّ للوفد في اجتماعات “الميكانيزم”.

وأوضحت تخوّفها من التوغل برًا إلى مناطق إضافية خارج النقاط الخمس المحتلة، ثم التراجع.

وقرأت هذه المصادر في هذا السلوك مؤشرات مثيرة للقلق، من اعتماد إسرائيل فعلًا، أسلوب المفاوضة تحت ضغط التصعيد العسكريّ، طمعًا في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.