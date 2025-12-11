"الميكانيزم" بديلة لـ "الخماسية".. وقانون جديد للانتخابات بعد 2026 (الانباء الكويتية)

اختصر مصدر سياسي لبناني رسمي رفيع عمل ”الميكانيزم“ بـ "الطويل الأمد، نحو العبور إلى جمهورية ركيزتها الدولة اللبنانية فقط بلا شريك“.



ووسط زحمة الاتصالات سواء من خلال الموفدين أو التحركات الخارجية، تبقى الأنظار شاخصة على التحضيرات لاجتماع ”الميكانيزم“ الاسبوع المقبل، والتي ستدخل في عمق البحث في ”خارطة طريق“ تهدف الى الوصول إلى حلحلة الأمور وتجاوز النقاط العالقة.



وقال مصدر سياسي لصحيفة ”الأنباء الكويتية“: ”في وقت يستعد الجانب اللبناني للاجتماع من خلال الأهداف المحددة والمعروفة، وهي اكتمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الدولية وفقًا للخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة بموافقة الطرفين، وإطلاق الأسرى ووقف العدوان تمهيدًا لعودة السكان وبدء الاعمار، فإن النقاش سيظهر مدى استعداد إسرائيل للسير نحو إيجاد حل متوازن بعيدًا من لغة التهديد والتلويح بالحرب، الأمر الذي تتحدث عنه باستمرار وسائل الاعلام الإسرائيلية، التي تتوقع انفجار الوضع مطلع السنة المقبلة».



