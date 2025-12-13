الأخبار: أوروبا تسرّع البحث في صيغ تحفظ وجودها العسكري في لبنان

يقوم الاتحاد والدول الكبرى في أوروبا الغربية بمبادرات للحضور المباشر في أكثر من ساحة، والتواجد بشكل مباشر في مناطق النفوذ وعلى خطوط النقل العالمية.

أكّدت مصادر أمنية أوروبية أن ”المبادرة هي جزء من توجّه أوروبي عام لنشر قوات وخبراء ورجال شرطة في أكثر من دولة مثل فلسطين ولبنان وسوريا بهدف مساعدة القوات المحليّة على إدارة أفضل ولتأمين حضور عسكري أوروبي مباشر في مناطق حيوية للغاية بالنسبة إلى الأمن الأوروبي“.

وقالت المصادر لصحيفة ”الأخبار“ أن المُرجّح أن ”تكون القوات الألمانية والإيطالية والفرنسية في طليعة القوات التي ستقوم بهذه المهام“.