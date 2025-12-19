معلومات «الأخبار»: دمشق عيّنت قائماً جديداً بالأعمال لدى بعثتها في بيروت

أفادت معلومات «الأخبار» بأنّ دمشق، عيّنت قائماً جديداً بالأعمال لدى بعثتها في بيروت، هو إياد الهزّاع، المسؤول السابق عن الشؤون السياسية في الساحل السوريّ.

وقد صدر قرار التعيين قبل عدّة أيام، وكان قد وصل القائم إلى بيروت، أمس، الخميس، يرافقه مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد، حيث توجّها إلى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية لتقديم أوراق الاعتماد وإجراء لقاءات تعارف، وفق ما اوضحت الصحيفة.