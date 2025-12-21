نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%

كشف نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أنّ نسبة التشغيل في الفنادق في بيروت في الفترة الممتدة ما بين 27 كانون الأوّل حتى 3 كانون الثاني تخطت 80%.

ولفت في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية” إلى احتمالية أن تصل إلى 100%.

وقال إنّ النسبة خارج بيروت كانت، قبل أسبوع، أدنى من 30% لكنها ارتفعت اليوم إلى ما يقارب 60%.



وأعلن أنّ الكويتيين والقطريين يتصدرون قائمة السياح الخليجيين، وهم يأتون لبنان بأعداد لافتة، فيما يستمر توافد الآخرين من سوريين وعراقيين ومِصريين وأردنيين.