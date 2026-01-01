رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ - الفلسطينيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تسليم أربع شاحنات من السلاح احتوت كمية “حرزانة”

أكّد رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ - الفلسطينيّ السفير رامز دمشقية، أنّ بعض كاميرات الإعلام كانت حاضرة، خلال عملية تسلم أسلحة في عين الحلوة ‏استكمالا لعملية تسلم السلاح.

وأوضح في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”، تسليم أربع شاحنات من السلاح احتوت كمية “حرزانة” أي كبيرة من السلاح من بينها صواريخ من نوع “كورنيت”.

وقال: “لكن العملية كانت لوجستيًا صعبة بعض الشيء”.

وأكّد أنّ العملية كانت مدار بحث وتحضير منذ أسبوعين ولم تنفذ بالتالي الخطوة على عجل.