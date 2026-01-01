رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ - الفلسطينيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تسليم أربع شاحنات من السلاح احتوت كمية “حرزانة”

أكّد رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ - الفلسطينيّ السفير رامز دمشقية، أنّ بعض كاميرات الإعلام كانت حاضرة، خلال عملية تسلم أسلحة في عين الحلوة استكمالا لعملية تسلم السلاح.
وأوضح في حديث لصحيفة “الأنباء الكويتية”، تسليم أربع شاحنات من السلاح احتوت كمية “حرزانة” أي كبيرة من السلاح من بينها صواريخ من نوع “كورنيت”.
وقال: “لكن العملية كانت لوجستيًا صعبة بعض الشيء”.
وأكّد أنّ العملية كانت مدار بحث وتحضير منذ أسبوعين ولم تنفذ بالتالي الخطوة على عجل.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً