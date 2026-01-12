مرجع سياسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: المسارات الإقليمية في “المخاض الأخير”

أكّد مرجع سياسيّ لصحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ المسارات الإقليمية هي في “المخاض الأخير”، بعدما بلغت الذروة في العامين الماضيين على عدة جبهات مدفوعة من عدم الاستقرار الذي ساد العديد من دول الشرق الأوسط في العقدين الأخيرين.

وقال: “في وقت هدأت بعض الجبهات واستكانت، فإن البعض الآخر يتلمس الطريق للوصول إلى الاستقرار ومنها جبهة لبنان، في مؤشر على رسم خريطة جديدة للجغرافيا السياسية في المنطقة”.

وأشار إلى أنّ “لبنان يصارع للخروج من النفق والوصايات الإقليمية على خطين، من خلال تنفيذ خطة نزع السلاح وبسط سلطة الدولة، والثاني سياسيّ - اقتصاديّ بتنفيذ الإصلاحات والحفاظ على إجراء المحطات الدستورية في مواعيدها وبشكل طبيعيّ”.