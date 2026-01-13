الأخبار
بري لـ"الجمهورية": إسرائيل تستهدف كل اللبنانيين… والوحدة ثم الوحدة​

صحف اليوم
2026-01-13 | 00:08
بري لـ&quot;الجمهورية&quot;: إسرائيل تستهدف كل اللبنانيين… والوحدة ثم الوحدة​
بري لـ"الجمهورية": إسرائيل تستهدف كل اللبنانيين… والوحدة ثم الوحدة​

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ليس خائفاً على لبنان، مشيرًا الى أنّسلاحاً قوياً نملكه هو الوحدة ثم الوحدة بين كل المكونات الداخلية، فهذه الوحدة هي التي تحصّن البلد، وتحميه، وتمنع استباحته من قبل الإسرائيلي على ما هو حاصل في هذه المرحلة“.

 

ولفت الرئيس بري إلى أنّلبنان كلّه في مرمى إسرائيل، وهي لا تستهدف فئة بعينها، بل كل اللبنانيين من دون استثناء، بكل طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، مستهدفون بالعدوان“.

 

وبدا بري أنّه لا يعوّل كثيراً على لجنةالميكانيزموليس قابلاً بانحيازها لإسرائيل، قائلًا  لصحيفة ”الجمهورية إنه عندما تشكّلت لجنةالميكانيزم، أُنيط بها دور الضامن لاتفاق وقف اطلاق النار، ولحسن تطبيقه لناحية عدم الاكتفاء بالمراقبة بل منع انتهاك الاتفاق وفرض تطبيقه على من يخرقه،لكنها منذ تشكيلها لم تقم بهذا الدور، بل لم تبد أي فعالية او جدّية في إلزام اسرائيل بوقف عدوانها".

  

ومن هنا، رأى الرئيس بري أنّالمسؤولية تقع على الحكومة، في أن تقوم بواجباتها وتوفير مستلزمات تحصين البلد، وعلى الاقل، إنفاذ ما التزمت في بيانها الوزاري، ولاسيما في ما خصّ حماية لبنان وإعادة اعمار المناطق المتضررة، من الضاحية إلى الجنوب والبقاع وكل المناطق التي طالها العدوان الاسرائيلي“.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

صحف اليوم

لـ"الجمهورية":

إسرائيل

تستهدف

اللبنانيين…

والوحدة

الوحدة​

