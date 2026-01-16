مسؤول رسمي لـ "الأنباء الكويتية": نعمل بتأنٍ للعبور بالبلاد إلى حصرية السلاح وقرار السلم والحرب

أكد مسؤول أنه يعمل بتأن ”في هذه المرحلة الدقيقة إقليميا، تمهيدًا للعبور بالبلاد نحو امتلاك السلطة الشرعية حصرية السلاح وقرار السلم والحرب“.



وقلل المسؤول لصحيفة ”الأنباء الكويتية“ من أهمية مواقف التصعيد الصادرة عن مسؤولين في ”حزب الله“، مشيرًا إلى تركيزه مع المرجعيات المعنية، على تجنيب لبنان تلقي ذيول تداعيات المشهد الإقليمي حاليًا.



وربطت أوساط سياسية فاعلة تحديد مؤتمر دعم الجيش في 5 اذار المقبل، بمنح القوى الدولية والإقليمية المعنية نفسها الوقت الكافي لتبيان تغيير جذري متوقع إقليميًا.

