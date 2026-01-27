مصادر لـ "الجمهورية": "الميكانيزم" ما زالت قائمة وإسرائيل تسعى لنسفها

فيما يتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي مع غياب لجنة ”الميكانيزم“، كشفت مصادر سياسية، أنّ لبنان وخلافاً لكل ما يُقال ويُشاع عن أنّ لجنة ”الميكانيزم“ انتهت، ما زال يعتبر أنّ اللجنة قائمة.

وأوضحت أنه على هذا الأساس تدور في الكواليس السياسية وغير السياسية الداخلية والخارجية المرتبطة بهذه اللجنة، نقاشات ومشاورات لإعادة إحياء هذه اللجنة واستئناف اجتماعاتها ومهمّتها المناطة بها لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وحتى الآن لا يمكن الحديث عن إيجابيات جدّية واختراقات نوعية على هذا الصعيد، إلّا أنّه يمكن التأكيد على أنّ الأمور ليست مقفلة، وقد تعاود اللجنة اجتماعاتها خلال فترة وجيزة.



ولفتت المصادر عينها، لصحيفة ”الجمهورية“، إلى أنّ ”الراعي الأميركي للجنة «الميكانيزم» في صورة الموقف اللبناني المتمسك باللجنة بتركيبتها الخماسية واستمرارها في المهمّة الموكلة إليها، ويراهن على ضغط أميركي على إسرائيل التي تؤكّد يومياً توجّهها لتخريب اللجنة وتطييرها، ومحاولة فرض قواعد جديدة تنسف اتفاق وقف الأعمال العدائية“.