بعد تباعد حزبا "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" في انتخابات 2018 و2022، يتحدث رئيس جهاز الإعلام في "القوات" شارل جبور، عن "نوايا جدية للتحالف الذي تم إقراره، ولكن لم تتم ترجمته بعد على أرض الواقع بانتظار الإعلان عن المرشحين".

وأشار الى أنه "خلافاً للدورتين الماضيتين، بتنا في السنوات الماضية بوصفنا حزبين، جزءاً من كتلة معارضة واحدة، وأصبحت هناك مجموعة تفاهمات بيننا على المستوى الوطني".

وأوضح جبور، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "حوارات وجلسات ونقاشات حصلت، وتم خلالها التوصل إلى ما يمكن تسميته تحالف مبدئي".

