‏"القوات" و"الكتائب" يضعان اللمسات الأخيرة على تحالفهما في انتخابات البرلمان اللبناني (الشرق الأوسط)

2026-01-27 | 00:19
‏"القوات" و"الكتائب" يضعان اللمسات الأخيرة على تحالفهما في انتخابات البرلمان اللبناني (الشرق الأوسط)

بعد تباعد حزبا "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" في انتخابات 2018 و2022، يتحدث رئيس جهاز الإعلام في "القوات" شارل جبور، عن "نوايا جدية للتحالف الذي تم إقراره، ولكن لم تتم ترجمته بعد على أرض الواقع بانتظار الإعلان عن المرشحين".

وأشار الى أنه "خلافاً للدورتين الماضيتين، بتنا في السنوات الماضية بوصفنا حزبين، جزءاً من كتلة معارضة واحدة، وأصبحت هناك مجموعة تفاهمات بيننا على المستوى الوطني".

وأوضح جبور، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط أن "حوارات وجلسات ونقاشات حصلت، وتم خلالها التوصل إلى ما يمكن تسميته تحالف مبدئي".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

