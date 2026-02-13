الأخبار
توتر سياسي يسبق الجلسة وسط تصاعد الجدل الداخلي (الأخبار)

صحف اليوم
2026-02-13 | 00:02
مشاهدات عالية
توتر سياسي يسبق الجلسة وسط تصاعد الجدل الداخلي (الأخبار)

رأت مصادر وزارية أن "المُعطيات التي تسبق الجلسة توحي بأنها ستكون مُحتدِمة، إذ سيعمد خصوم المقاومة إلى رفع السقف بهدف توتير الأجواء والضغط على عون وسلام"، ولا سيما مع "عودة الاتصالات الخارجية الساعية إلى إحياء مبادرات سابقة، كالمبادرة المصرية التي تحدّثت عن احتواء السلاح أو التعهد بعدم استخدامه"

وأوضحت المصادر في حديث لصحيفة "الأخبار" أنه، مع عودة قائد الجيش من الولايات المتحدة، بدأت تتكشّف معلومات تفيد بأن هيكل ركّز أمام المسؤولين الأميركيين على وضع الجيش وحاجاته الملحّة، مؤكّداً أن المؤسسة العسكرية لن تغامر بإقحامه في نزاعات مع أهالي مناطق واسعة، وهو ما يثير امتعاض جهات داخلية تصرّ على دفعه إلى صدام مع حزب الله بمعزل عن أي تداعيات.

ولفتت إلى أنه "وفق المعلومات، سيعلن الجيش إطلاق المرحلة الثانية، لكن من دون تحديد مهل زمنية، وقد يكون ذلك سبب المشكل المتوقّع في الجلسة"


***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-06

تل أبيب بين الهجمات المكثفة ومفاوضات الناقورة: توتر متصاعد على الجبهة الشمالية

LBCI
أخبار دولية
2025-11-18

ترامب ومادورو مستعدان لإجراء محادثات مع تصاعد التوترات في فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
2026-02-01

البرلمان العراقي يُرجئ للمرة الثانية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وسط خلافات سياسية

LBCI
صحف اليوم
2026-01-08

اتصالات ناشطة تسبق جلسة مجلس الوزراء اليوم (اللواء)

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:17

لبنان يقترب من تفكيك منظومة المخدرات... (الأنباء الكويتية)

LBCI
صحف اليوم
23:52

الحجار لـ"الجمهورية": الانتخابات بموعدها...

LBCI
صحف اليوم
2026-02-12

إلى 10 أيار در... (الجمهورية)

LBCI
اسرار
2026-02-11

أسرار الصحف 12-2-2026

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-10

نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة

LBCI
خبر عاجل
2026-01-30

الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-29

النائب حسين الحاج حسن: الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية من المفترض أن تضعها أي حكومة في مواجهة التحديات القائمة

LBCI
فنّ
2026-02-09

بعد ظهورها في السوبر بول... ملامح ليدي غاغا تضعها في مرمى الانتقادات: ذكاء اصطناعي أم أوزمبيك!

d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:42

الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد

LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل

LBCI
أمن وقضاء
03:12

قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية

LBCI
خبر عاجل
04:12

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع

LBCI
خبر عاجل
12:00

نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

LBCI
خبر عاجل
04:28

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
13:08

مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية

LBCI
أخبار لبنان
03:32

الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم

