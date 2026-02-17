"الجمهورية": "حصرية السلاح- 2" زمنها مفتوح...

أكدت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية"، أنّ هناك توافقاً ضمنياً بين القوى السياسية، وفي مقدمها "حزب الله"، على ضرورة إمرار استحقاق خطة حصر السلاح من دون تشنّج داخلي.

وفي هذا السياق، جاء اللقاء الذي عُقد الأحد بين رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ومستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال، والأرجح انّ المساعي التي سبقت الجلسة سمحت بإنتاج المخرج الذي تمّ تقديمه في الجلسة.

فلا الدولة تراجعت عن خطة السلاح ولا "حزب الله" تراجع عن شروطه. وجرى السير في الخطة، ولكن من دون التقيّد بمهل.