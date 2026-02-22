الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السجناء اللبنانيون بعد التغيّر السوري: محاكمات جديدة وعفو محتمل (المدن)

صحف اليوم
2026-02-22 | 13:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السجناء اللبنانيون بعد التغيّر السوري: محاكمات جديدة وعفو محتمل (المدن)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السجناء اللبنانيون بعد التغيّر السوري: محاكمات جديدة وعفو محتمل (المدن)

فرض المتغيّر السياسي في سوريا نفسه على أجندة السّجناء اللبنانيين والسّوريين على حدٍّ سواء والمحكومين غيابيًّا.

 

يدفع هذا الإنقلاب في المشهد السوري إلى رفع السجناء اللبنانيين مطالبهم بضرورة إنصافهم، إما بإعادة محاكمتهم، خصوصًا أن كثيرًا منهم يعتبر أنه تعرض لمحاكمة سياسية بسبب هيمنة حلفاء الأسد على السلطة بكامل أجهزتها الأمنية والقضائية

 

وأوضح مصدر قضائي لمنصة "المدن" أن الجهات المعنية منكبة على العمل منذ الانتهاء من صياغة الاتفاقية مع سوريا من أجل استيعاب أي حراك بشأن الموقوفين والمحكومين الإسلاميين، وتحديدًا الذين كان ظاهر توقيفهم أو محاكمتهم أمنياً لكن باطنه سياسي

 

وهذا ما فتح النقاش لوضع حلول مقترحة، منها تخفيض السنة السجنية، أو الإسراع في إنجاز المحاكمات، وحتى إمكانية إصدار "عفو عام" يراعي الخصوصية اللبنانية ويستثني بعض القضايا التي قد تسبب حساسية في المشهد السياسي مثل القتال ضد الجيش أو قتل العسكريين أو تجارة المخدرات في لبنان والدول العربية.

 

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

صحف اليوم

اللبنانيون

التغيّر

السوري:

محاكمات

جديدة

محتمل

(المدن)

مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": شكاوى لبنان ضد إسرائيل تندرج في إطار تسجيل موقف قانوني وسيادي... وهذه أهميتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-12-09

وفد قضائي لبناني إلى دمشق لحلّ أزمة السجناء السوريين (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار دولية
2026-01-13

انطلاق محاكمة الإيرانية مهدية إسفندياري المحتمل مبادلتها بفرنسيين تحتجزهما طهران

LBCI
أخبار دولية
2026-02-14

رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن إطلاق 17 سجينا سياسيا قبل إقرار قانون العفو

LBCI
أخبار دولية
2026-01-31

فنزويلا تسن قانونا للعفو عن سجناء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:16

مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط": شكاوى لبنان ضد إسرائيل تندرج في إطار تسجيل موقف قانوني وسيادي... وهذه أهميتها

LBCI
صحف اليوم
00:43

لبنان لم يحصل على ضمانات صريحة تنأى به عن التصعيد في المنطقة... وهذا ما قالته مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
صحف اليوم
2026-02-21

من دون تعديلات... "حزب الله" قرّر إعادة ترشيح جميع نوابه الحاليين (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
2026-02-21

عون وبري تلقّيا طلبات مباشرة فرنسية - سعودية بالتمديد للمجلس النيابي (الأخبار)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:00

أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها

LBCI
منوعات
2026-01-13

ثلوج نادرة بعد 25 عامًا… مدينة مغربية تستيقظ على "غطاء أبيض" والمشاهد تخطف الأنظار

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

الرئيس عون التقى بمدير المخابرات المصرية: كيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة

LBCI
اقتصاد
2026-02-20

جدول جديد لأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:22

مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:00

أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها

LBCI
حال الطقس
02:14

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

LBCI
فنّ
06:44

وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما

LBCI
أخبار دولية
00:11

تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
04:35

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها

LBCI
أمن وقضاء
03:27

جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أمن وقضاء
07:07

الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن

LBCI
أخبار دولية
00:34

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More