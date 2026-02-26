الأخبار
رغم التهديدات الإسرائيلية… الجيش يثبّت تمركزه الحدودي (الشرق الأوسط)

2026-02-26 | 00:05
رغم التهديدات الإسرائيلية… الجيش يثبّت تمركزه الحدودي (الشرق الأوسط)
رغم التهديدات الإسرائيلية… الجيش يثبّت تمركزه الحدودي (الشرق الأوسط)

تجاهل الجيش اللبناني، الأربعاء، التهديدات الإسرائيلية، وثبّت النقطة العسكرية المستحدثة على الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان، ورفع ساتراً ترابياً لإغلاق منافذ التسلل التي تسلكها القوات الإسرائيلية باتجاه الأراضي اللبنانية.

 

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الجيش اللبناني مصرّ على البقاء في النقطة العسكرية التي استحدثها، وتجاهل كل الضغوطات العسكرية، مؤكدة أن الجيش ثبّت النقطة في منطقة سردة، وأقام عسكريون فيها.

وأوضحت المصادر الميدانية أن رفع هذا الساتر "يمنع القوات الإسرائيلية من التوغل من هذه النقطة، وتفصل مواقع وجودها عن النقطة العسكرية للجيش اللبناني".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

