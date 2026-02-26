التعطيل تمهيداً للإلغاء: مقاطعة إسرائيلية للجنة "الميكانيزم" (الأخبار)

التأم عقد «الميكانيزم» أمس في رأس الناقورة، لكن بغياب إسرائيل!

اجتماع اللجنة كان عبارة عن لا شيء.

وبحسب المصادر، تلعب الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت الضائع على مستويين: الأول، إنهاء دور الأمم المتحدة في الجنوب بالتوازي مع استكمال خفض عديد اليونيفيل. النار.

أما المستوى الثاني، فيتمثل في حصر النفوذ الميداني في الجنوب بالولايات المتحدة وإسرائيل عبر "الميكانيزم" الثلاثية، بما يهمّش أي تأثير لطرف ثالث، من فرنسا إلى ألمانيا وبريطانيا وصولاً إلى الأمم المتحدة.

وتشير مصادر صحيفة "الأخبار" إلى أن التسوية التي تعمل عليها واشنطن وتل أبيب تقوم على إنشاء منطقة خالية من السكان على طول الحدود الجنوبية، ينتشر فيها الجيش اللبناني بإشراف "الميكانيزم"، وهو مخطط حاولت إسرائيل تمريره سابقاً عبر تحويل الاجتماع الثلاثي إلى قناة تفاوض مباشرة مع لبنان.