سلطة الوصاية تطعن المقاومة... (الأخبار)

أكدت مصادر وزارية أن التوتر قد سيطر على الجلسة الحكومية التي استغرقت خمس ساعات، وكانت الأكثر حماوة منذ تشكيل الحكومة.



وأوضحت المصادر لصحيفة "الأخبار" أنه كان واضحاً أن رئيسَي الجمهورية والحكومة جاءا إلى الجلسة بموقف موحّد مفاده أن ما يقوم به الحزب "حماقة ومغامرة وتوريط للبلد ولجمهور الحزب نفسه في حرب مدمّرة".

وأشارت المصادر الى أن وزراء "القوات اللبنانية" والكتائب طالبوا بقرار "واضح وحازم" برفض "أي عمل عسكري خارج إطار الدولة"، لافتة الى أن وزير العدل الكتائبي عادل نصار ذهب إلى المطالبة بحظر حزب الله تماماً!