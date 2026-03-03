رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لـ "الأنباء الكويتية": لولا التطمينات لما أبقينا مطار بيروت مفتوحاً

حتى إشعار آخر، لايزال مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مفتوحا و"شغالا" بالرغم من أن الحركة فيه خفيفة جدا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، ردا على سؤال حول وجود ضمانات حصلت عليها الدولة اللبنانية بعدم استهداف مرفقها الجوي الوحيد: "ضمانات؟ لا أحد يعطي ضمانات، وإنما تطمينات أو معلومات تفيد بأنه لن يتم "الاقتراب" من المطار(استهدافه)، هذا كل ما لدينا حاليا، ولولا هذه التطمينات، لما استمرينا في تشغيل مطار بيروت".



وأوضح، في حديث لصحيفة "الأنباء الكويتية"، "قيمنا المخاطر على هذا الأساس وبنينا على هذه التطمينات، والمطار مفتوح حتى إشعار آخر".

