سلام لـ"لوريان لوجور": لا نسعى لمواجهة مع حزب الله لكننا لن نرضخ للابتزاز ومستعدون لاستئناف المفاوضات ضمن هذا الإطار

صحف اليوم
2026-03-08 | 20:10
مشاهدات عالية
6min
سلام لـ"لوريان لوجور": لا نسعى لمواجهة مع حزب الله لكننا لن نرضخ للابتزاز ومستعدون لاستئناف المفاوضات ضمن هذا الإطار

بعد نحو أسبوع على اندلاع الحرب في لبنان، تحدث رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة حصرية مع "لوريان لوجور" حيث عرض خلال المقابلة مواقفه بشأن المفاوضات مع إسرائيل، ومسألة نزع سلاح حزب الله، إضافة إلى الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

وجاء في المقابلة:

ما الذي يمكن للحكومة أن تفعله، وماذا تفعل عملياً لوقف العدوان الإسرائيلي؟

في البداية، بذلنا كل ما في وسعنا لتجنب هذه الحرب عبر تكثيف الدعوات إلى ضبط النفس. وقد كررنا أن لبنان لا مصلحة له، لا مباشرة ولا غير مباشرة، في الانجرار إلى هذا الصراع. كما تلقينا تعهدات من حزب الله بعدم التدخل، وكذلك تعهدات من إسرائيل (عبر وسطاء) بأنها لن تشن أي عملية ضد لبنان إذا لم يتدخل الحزب. لكن كل ذلك لم يصمد أكثر من 48 ساعة.

وماذا الآن؟

لا يمر يوم من دون أن نحاول حشد جهود الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة لوقف هذه الحرب. لكنها لا تتوقف لأسباب عدة. فمن جهة، هي مرتبطة عضوياً بالصراع الإسرائيلي-الأميركي مع النظام الإيراني. ومن جهة أخرى، فإن بعض شركائنا، وخصوصاً الدول العربية، منشغلون أولاً بمصالحهم ومخاوفهم الخاصة في هذا الصراع.

ومع ذلك، أود أن أشكر المملكة العربية السعودية التي كانت أول من قدم المساعدة الانسانية، كما أحيّي الدعم الثابت من فرنسا، الذي جدده الرئيس إيمانويل ماكرون على الصعيدين السياسي والإنساني. سنبذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الحرب، لكننا ننتظر خصوصاً من أصدقائنا الأوروبيين أن يكونوا أكثر نشاطاً في دعمهم الدبلوماسي وفي مساعدتهم للجيش والقوى الامنية.

هل هناك مبادرة جدية قيد البحث؟

لا يمكننا الحديث عن مبادرة في هذه المرحلة. لكن هناك أفكار مطروحة على الطاولة، وخصوصاً من الجانب الفرنسي.

هل حصلتم على ضمانات بأن الحرب ستتوقف في حال التزم حزب الله بتسليم سلاحه؟

لم نتلقَّ رسائل بهذا المعنى. وعلى أي حال، فإن تسليم سلاح حزب الله هو مسار، في حين أن وقف القتال يجب أن يكون فورياً.

هل أنتم مستعدون لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بهدف إنهاء هذا النزاع؟

في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، أكدنا أننا مستعدون لاستئناف المفاوضات ضمن إطار يشمل شقاً مدنياً وبرعاية دولية. أما مسألة المفاوضات المباشرة فلم تُطرح بحد ذاتها، كما أن الإسرائيليين لم يردوا على اقتراحنا. ومع ذلك، نحن منفتحون على مناقشة أي جدول أعمال، وأي صيغة، وأي مكان لعقدها…

منذ بداية الحرب أعلنت الحكومة أن الأنشطة العسكرية والامنية لحزب الله غير قانونية وطلبت من الحرس الثوري الإيراني مغادرة الأراضي اللبنانية. لماذا لم تذهبوا أبعد من ذلك بحل الحزب ونشر الجيش في المناطق التي يسيطر عليها؟

حزب الله حزب له نواب في البرلمان، وله قاعدة شعبية واسعة، ويسيطر على عشرات البلديات. وإذا تحول بالكامل إلى حزب سياسي وتوقف عن أنشطته العسكرية والأمنية التي لم يعد بالإمكان التسامح معها، فلا مشكلة لدينا معه.

أما بالنسبة إلى انتشار الجيش، فكنا دخلنا في المرحلة الثانية من الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في مطلع أيلول. هذه المرحلة لم يعد بالإمكان تنفيذها بالشكل الذي كان مقرراً، لكننا لن نغير المسار. سنمضي، في جميع الأحوال، نحو حصر كامل للسلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

قائد الجيش العماد رودولف هيكل قال إن "تنفيذ الخطة تعرقله الحرب". هل تتفقون معه؟

موقفنا واضح ولن نغير مسارنا. مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية وبدعم أغلبية كبيرة من الوزراء الحاضرين، قرر أن الأنشطة العسكرية والامنية لحزب الله أصبحت غير قانونية. هذا هو موقف الحكومة ويجب تنفيذه.

كيف يمكن تنفيذ هذا القرار؟

كنت دائماً واضحاً: نحن لا نسعى إلى مواجهة مع حزب الله، لكننا أيضاً لن نرضخ للابتزاز.

دخول حزب الله الحرب وقيام جزء من عملياته انطلاقاً من جنوب الليطاني، الذي يفترض أنه منزوع السلاح بالكامل، ألا يفقد الحكومة مصداقيتها؟

لم نفقد مصداقيتنا إطلاقاً، بل على العكس لاننا ثابتون في القرارات التي اتخذناها وقد بدأنا بتنفيذها. لا يمكن لأحد أن يأتي ليقول إننا لم نفعل ما يكفي خلال ستة أشهر، في حين أن حزب الله يتلقى السلاح والتمويل الضخم من إيران منذ 44 عاماً. من الوهم الاعتقاد أنه كان بإمكاننا إنهاء ذلك في خمسة أو ستة أشهر. نحن نحقق تقدما، لكن ربما ليس بالسرعة التي يرغب بها الجميع.

هل سيكون أمامنا في نهاية هذه الحرب خيار آخر غير السلام وفق الشروط الإسرائيلية؟

لا أحد في لبنان سيقبل بالسلام وفق الشروط الإسرائيلية. لكن هذا لا يعني أننا لا نريد السلام. نحن نطالب بالسلام منذ 25 عاماً، منذ مبادرة السلام العربية التي أُقرت في بيروت.

لكن هل ما زال ربط السلام بهذه المبادرة واقعياً في الظروف الحالية، خاصة إذا أعادت إسرائيل احتلال جنوب البلاد؟

السلام الثابت والدائم والفعلي لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي، ولهذا أتمسك بهذه المبادرة. لقد دمرت إسرائيل غزة، وتواصل الاستيطان في الضفة الغربية، وضمت القدس الشرقية، لكن ليس لدينا بديل آخر عن هذه المبادرة القائمة على صيغة بسيطة: "الأرض مقابل السلام". فلا يمكن لسلام إسرائيلي مفروض ان يدوم.

الحرب الجارية تسببت بالفعل بكارثة إنسانية مع مئات آلاف النازحين. ماذا تفعلون لمواجهتها؟

كان واجبنا الاستعداد لكل الاحتمالات وقد فعلنا ذلك. لكن احتجنا إلى بضعة أيام لتحديث خططنا في ضوء وقائع الحرب. اليوم نحن في وضع أفضل لتأمين مأوى كريم لكل شخص. هؤلاء النازحون هم ضحايا من جرّ لبنان إلى هذه الحرب. وأدعو إلى التضامن الوطني معهم، لأن إنسانيتنا هي على المحك.

أخيراً، هل حصلتم على ضمانات بأن بعض المناطق ستُستثنى من القصف الإسرائيلي؟

حتى الآن، الضمانات الوحيدة التي حصلنا عليها تتعلق بتجنيب مطار بيروت والطريق المؤدية إليه القصف.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

