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وزير المال لـ"النهار": كثيرون سيُفاجأون

صحف اليوم
2026-06-24 | 01:11
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وزير المال لـ&quot;النهار&quot;: كثيرون سيُفاجأون
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وزير المال لـ"النهار": كثيرون سيُفاجأون

أكّد وزير المال ياسين جابر أنّ الوزارة "لو لم تكن تعلم أن هناك مهتمين، لما أعدّت مشروعا كمشروع القانون الرامي إلى تحفيز الاستثمارات واستقطاب المقيمين الجدد”.

 

واعتبر في حديث لصحيفة “النهار” أنّ كثيرين سيُفاجأون بوجود اهتمام فعلي بهذا النوع من الإقامة. 

 

وقال: "الفكرة تنطلق من اقتناع بأن لبنان لا يمكن أن يبقى في حال الانهيار نفسها إلى ما لا نهاية، وأنه سيعود خياراً لبعض أصحاب الرساميل والمغتربين".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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