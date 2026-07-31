بري: اتفاق الإطار مات وإسرائيل دفنته (الأخبار)

نقل زوار عين التينة عن رئيس المجلس قوله لصحيفة “الأخبار”، إنّ اجتماعه مع الرئيس جوزاف عون كان لتوضيح أنّ إسرائيل ليست بوارد الانسحاب فعليُا من لبنان، وأن عدم التزام إسرائيل لن يقود إلى تنفيذ الاتفاق.

وقال بري رداً على سؤال، وفق الصحيفة: “الاتفاق وُلد ميتًا، ولا أحد يتحدث عنه، وإسرائيل دفنته عبر عدم التزامها تطبيقه”.

وأضاف أنّ المؤشرات تدلّ على أنّ إسرائيل ليست بوارد الانسحاب قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر جدية بالسقوط، وألمح إلى صعوبات تواجه الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية.

وألمح إلى أن اللبنانيين في ولاية ميتشيغن سوف يصوتون ضد أي مرشح يدعم إسرائيل، وأن ترامب سيكتشف ذلك أيضًا.