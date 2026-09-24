ذكر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الأردن كان من أوائل الداعمين للجيش اللبناني، كما كان من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان خلال الحروب وانفجار مرفأ بيروت.

وأوضح رجي، في حديث لـ "المملكة"، أن هناك مشاريع مشتركة مع الأردن يجري العمل عليها، تشمل التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الذي تأخر بسبب الأوضاع السابقة في سوريا، ومشروع نقل الغاز الذي لا يزال قيد الدراسة.

وأكد أن هذه المشاريع مهمة للبنان وللمنطقة بأكملها وتعزز العلاقات بين البلدين.