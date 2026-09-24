أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية لـ"المملكة": الأردن من أوائل الداعمين لنا ومشاريع اقتصادية يجري العمل عليها

صحف اليوم
2026-09-24 | 00:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية لـ&quot;المملكة&quot;: الأردن من أوائل الداعمين لنا ومشاريع اقتصادية يجري العمل عليها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية لـ"المملكة": الأردن من أوائل الداعمين لنا ومشاريع اقتصادية يجري العمل عليها

ذكر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الأردن كان من أوائل الداعمين للجيش اللبناني، كما كان من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان خلال الحروب وانفجار مرفأ بيروت.

وأوضح رجي، في حديث لـ "المملكة أن هناك مشاريع مشتركة مع الأردن يجري العمل عليها، تشمل التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الذي تأخر بسبب الأوضاع السابقة في سوريا، ومشروع نقل الغاز الذي لا يزال قيد الدراسة.

وأكد أن هذه المشاريع مهمة للبنان وللمنطقة بأكملها وتعزز العلاقات بين البلدين.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

صحف اليوم

الخارجية

لـ"المملكة":

الأردن

أوائل

الداعمين

ومشاريع

اقتصادية

العمل

عليها

سلام يلتقي روبيو في واشنطن... والمفاوضات مع إسرائيل أمام اختبار التأجيل الإسرائيلي (النهار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-30

وزارة الخارجية السعودية: المملكة تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-19

رويترز: الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية الهجمات ويحذر من أن أمن المملكة وسيادتها "خط أحمر"

LBCI
اقتصاد
2026-09-18

وزير الزراعة اختتم زيارة إلى الأردن... واتفاق على تنظيم "يوم لبنان في المملكة" في أيار 2027

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-06

مصدران لـ"رويترز": تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة الجمعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:01

سلام يلتقي روبيو في واشنطن... والمفاوضات مع إسرائيل أمام اختبار التأجيل الإسرائيلي (النهار)

LBCI
صحف اليوم
23:51

مصادر لـ"الجمهورية": لا اتفاق بعد على القوة البديلة لليونيفيل... ومبادرة إيطالية ـ فرنسية قيد البحث

LBCI
صحف اليوم
2026-09-23

الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية الشهر المقبل... وملف الانسحاب وترتيبات الجنوب في صلب البحث (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
2026-09-22

مؤتمر اقتصادي مرتقب للبنان... دعم التعافي وإعادة الإعمار مرتبطان باستقرار الجنوب (الديار)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

القوات الكردية تتهم القوات السورية بـ"الغدر" وتفيد باشتباكات "عنيفة"

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي وفوسفوري للناقورة واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية في البلدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-12

الجميّل: حريصون على وحدة البلد والابتعاد عن التشنج الطائفي... ولا يجوز توسيع العفو ليطال غير المظلومين

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-19

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المحاولات الأميركية لكبح الصعود الصينيّ وصلت إلى قمة مرتقبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

طريق مؤدي إلى المطار: تأمين أبعد من الموجود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

حتى لا يقتل آخرون كما قُتل محمد قرب المدينة الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قمم متتالية ومواقف أميركية منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:02

شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل

LBCI
فنّ
04:38

بعد تشبيهها بالسيارة… احمد العوضي يعتذر لطليقته ياسمين عبد العزيز

LBCI
أخبار لبنان
07:24

قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية

LBCI
أخبار لبنان
04:56

الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 24-9-2026

LBCI
حال الطقس
13:53

أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ

LBCI
أخبار لبنان
00:19

سلام التقى في نيويورك الشرع ولافروف والهاشمي: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طوفان المكلس يصل الى القضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More