ضربات إسرائيلية تتجاوز بعدها التكتيكيّ (الأنباء الالكترونية)

أوضح مصدر خاص بصحيفة “الأنباء الإلكترونية" أنّ "الضربات على الجبل الرفيع، وسجد، والريحان، وإقليم التفاح تكتسب أهميةً تتجاوز بعدها التكتيكيّ”.

وأشار إلى أنّ السيطرة على المرتفعات لا تعني فقط تدمير بنى تحتية، بل تعني التحكم بالممرات والعمق والرؤية ومسارات الحركة، أي بناء منظومة أمنية تسمح لإسرائيل بتثبيت حضورها وقدرتها على التدخل حتى من دون الذهاب فورًا، إلى احتلال بريّ واسع.