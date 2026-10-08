لفت مصدر سياسي رفيع إلى حملة مُستجِدّة تتعرّض لها قيادة الجيش من قوى لبنانية، رسمية وحزبية، معتبراً أن خطورتها تكمن في تقاطعها مع الطرح الأميركي الذي عاد إلى الواجهة أخيراً بشأن دور الجيش ومهمته في ملف سلاح حزب الله.



وأوضح المصدر لصحيفة "الأخبار" أن مسؤول أمني أميركي جال، بعد زيارة إلى إسرائيل، على عدد من القيادات اللبنانية، وكان يركّز في لقاءاته على أن توقّف العمل في "المناطق التجريبية" يعود، من وجهة النظر الأميركية، إلى عدم قيام الجيش اللبناني بالدور المطلوب منه في نزع سلاح حزب الله.

وبحسب المصدر، ظهر من النقاشات أن واشنطن عادت إلى تبنّي رواية إسرائيلية مفادها أن الجيش لا يريد مواجهة حزب الله، وأن هذا الأمر يشكّل سبباً كافياً لتجميد إسرائيل أيّ خطوات جديدة.