مصادر “الديار”: السفير عيسى طرح ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع اسرائيل

أكّدت مصادر نيابية لصحيفة “الديار” انعقاد لقاء في السفارة الأميركية مع السفير ميشال عيسى.

وأوضحت المصادر تأكيد أحد النواب أنّ السفير طرح على نحو مباشر ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع “اسرائيل”.

وألمح الى انه اذا لم يقم مجلس النواب بدوره، فإنّ إدارته ستفعّل اتصالاتها قريبًا، لممارسة ضغوط معينة لتمرير هذه القوانين التي تعتبرها واشنطن مهمة للتقدم في التفاوض، وفق ما كشفت المصادر للصحيفة.