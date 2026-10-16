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مصادر “الديار”: السفير عيسى طرح ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع اسرائيل

صحف اليوم
2026-10-16 | 00:48
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مصادر “الديار”: السفير عيسى طرح ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع اسرائيل
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مصادر “الديار”: السفير عيسى طرح ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع اسرائيل

أكّدت مصادر نيابية لصحيفة “الديار” انعقاد لقاء في السفارة الأميركية مع السفير ميشال عيسى.

 

وأوضحت المصادر تأكيد أحد النواب أنّ السفير طرح على نحو مباشر ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع “اسرائيل”.

 

وألمح الى انه اذا لم يقم مجلس النواب بدوره، فإنّ إدارته ستفعّل اتصالاتها قريبًا، لممارسة ضغوط معينة لتمرير هذه القوانين التي تعتبرها واشنطن مهمة للتقدم في التفاوض، وفق ما كشفت المصادر للصحيفة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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