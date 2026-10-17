وزير الاعلام: اقتربنا من الانتهاء من وضع مسودة لتنظيم عمل المؤثرين

أعلن وزير الاعلام بول مرقص، أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من وضع مسودة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وستكون جاهزة خلال أسابيع.

وقال مرقص لـ"المدن"، إن وزارة الاعلام تعمل على مسودة خاصة بالمحتوى الرقمي والمؤثرين، في محاولة لمواكبة هذا النشاط الذي اتسع حضوره خارج الأطر الإعلامية التقليدية. وأكد أن المسودة ستُعرض "في غضون أسابيع على أصحاب الشأن، ولا سيما المؤثرين، لإبداء آرائهم فيها قبل طرحها".