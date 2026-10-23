أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر لـ"الشرق الأوسط": تمايز علني بين بري و"حزب الله"… إلى أين تصل حدود الاختلاف بين الحليفين؟

صحف اليوم
2026-10-22 | 23:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر لـ&quot;الشرق الأوسط&quot;: تمايز علني بين بري و&quot;حزب الله&quot;… إلى أين تصل حدود الاختلاف بين الحليفين؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصادر لـ"الشرق الأوسط": تمايز علني بين بري و"حزب الله"… إلى أين تصل حدود الاختلاف بين الحليفين؟

أكدت مصادر وزارية أن الاختلاف بين "الحليفين"، رئيس مجلس النواب نبيه برّي و"حزب الله"، ليس جديداً، وهو حقيقي. 

 

وقالت هذه المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط": "رأيناه في مراحل ومحطات سابقة في مقاربة مواضيع عدة من الحرب وغيرها، كما في مناقشة مواضيع كثيرة على طاولة مجلس الوزراء".

 

 وأضافت: "لكن الجديد في الموضوع هو حديث برّي علناً عن هذا الأمر، بحيث يعكس تمايزاً واضحاً بين الطرفين، وهو ما حرص رئيس البرلمان على إيصاله، لكن كل المعطيات والوقائع لا تعكس أنه سيرتقي إلى خلافات أو افتراق بين الحليفين إلا إذا حدث ما لم يكن بالحسبان".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

صحف اليوم

لـ"الشرق

الأوسط":

تمايز

و"حزب

الله"…

الاختلاف

الحليفين؟

LBCI التالي
تأجيل إحالة ملف المتفجّرات إلى المجلس العدلي تفاديًا لانفجار حكومي… والتسوية لا تبدّد هواجس "حزب الله" (الجمهورية)
بري لـ "الجمهورية": الوحدة الداخلية سلاحنا الوحيد… ومصادر تشير إلى أنه نصح سلام بعدم إحالة ملف المتفجّرات إلى المجلس العدلي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2026-10-06

بري يكبح حملات "حزب الله" على سلام (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
2026-07-30

نصائح محلية ودولية لـ"حزب الله" بعدم تكرار إسناده لإيران (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
2026-08-30

بري لـ"الشرق الأوسط": الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدوليّ في الجنوب

LBCI
صحف اليوم
2026-10-21

نصار لـ"الشرق الأوسط": التحقيق في ملف متفجرات "حزب الله" مستمرّ ويتوسّع… ولا سقف له

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:14

تأجيل إحالة ملف المتفجّرات إلى المجلس العدلي تفاديًا لانفجار حكومي… والتسوية لا تبدّد هواجس "حزب الله" (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
2026-10-22

بري لـ "الجمهورية": الوحدة الداخلية سلاحنا الوحيد… ومصادر تشير إلى أنه نصح سلام بعدم إحالة ملف المتفجّرات إلى المجلس العدلي

LBCI
صحف اليوم
2026-10-22

هل قرّر عون وسلام الصدام مع حزب الله؟ (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
2026-10-21

نصار لـ"الشرق الأوسط": التحقيق في ملف متفجرات "حزب الله" مستمرّ ويتوسّع… ولا سقف له

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-11

مديرة مكتب "الشرق" هبة نصر للـLBCI: ما جرى اليوم يُعدّ حدثًا تاريخيًا إذ شهد لقاءً مباشرًا جمع فانس وقاليباف في غرفة واحدة مع غيرهم في إطار مفاوضات مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
04:34

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تعمل في منازل منفذي عملية إطلاق النار في الخليل ومشبوهين آخرين

LBCI
آخر الأخبار
04:03

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية بعد إطلاق النار في الخليل

LBCI
آخر الأخبار
02:46

الجيش الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش يصدق على فرض طوق أمني كامل على مدينة الخليل وقرى إصافية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
13:43

فيليه السلمون وسلطة الهليون والأفوكادو مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الغايب يعود... والموعد في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مناورة PEGASUS CEDAR تأكيد على دعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
13:30

مرقص: الحكومة شددت على التحقيق في شأن شاحنة المتفجرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الانتخابات الإسرائيلية: للملف المتعلق بحزب الله موقف حاسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الصراع الإسرائيليّ الانتخابيّ على أشدّه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مفاوضات اميركا ايران "تتجه نحو الحسم"

LBCI
أخبار لبنان
11:54

أمسية حوارية مع مؤلف كتاب "القيادة في ظل الحقائق الجديدة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 23-10-2026

LBCI
حال الطقس
01:46

عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة

LBCI
أمن وقضاء
10:38

من لبنان إلى 3 دول عربية... أمن الدولة يوقف امرأة مطلوبة ببلاغ من الإنتربول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الغايب يعود... والموعد في الرياض

LBCI
أمن وقضاء
12:19

هل وقعتم ضحيّة أعماله؟ تعميم صورة موقوف بجرائم النصب والاحتيال والغش

LBCI
أخبار لبنان
08:43

الجيش: العثور على نفق في منطقة العاقورة – جبيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More