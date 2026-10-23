أكدت مصادر وزارية أن الاختلاف بين "الحليفين"، رئيس مجلس النواب نبيه برّي و"حزب الله"، ليس جديداً، وهو حقيقي.

وقالت هذه المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط": "رأيناه في مراحل ومحطات سابقة في مقاربة مواضيع عدة من الحرب وغيرها، كما في مناقشة مواضيع كثيرة على طاولة مجلس الوزراء".

وأضافت: "لكن الجديد في الموضوع هو حديث برّي علناً عن هذا الأمر، بحيث يعكس تمايزاً واضحاً بين الطرفين، وهو ما حرص رئيس البرلمان على إيصاله، لكن كل المعطيات والوقائع لا تعكس أنه سيرتقي إلى خلافات أو افتراق بين الحليفين إلا إذا حدث ما لم يكن بالحسبان".