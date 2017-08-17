بالصور - يفعل المستحيل كي يبدو أكبر سنًّا... فكم يبلغ من العمر؟

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يُنفق الرجل البولندي باول لادزياك من وارسو مبالغ لا بأس بها كي يجعل نفسه يبدو أكبر سنًّا بعكس جميع الرجال.ويقوم باول، البالغ من العمر 35 عاماً، بصبغ شعره ولحيته باللون الرمادي الفاتح كي يبدو أكبر سنًّا. ويعمل الرجل كمدرّب لياقة بدنيّة ويتمتّع بجسدٍ مفتول العضلات.ويظن الكثير من متابعي باول على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ عمره يتجاوز الستين.وقال باول في مقابلةٍ له إنّه صبغ شعره للمرّة الأولى منذ سنوات وأنّه بدأ بممارسة الرياضة منذ أن كان في الـ 16 من عمره.ويحظى باول بمتابعة أكثر من 335 ألف شخص على حسابه الخاص على انستغرام.