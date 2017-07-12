كيف تحصلون على مشروب بارد خلال دقيقتين فقط خارج الثلاجة؟

احصلوا على مشروب بارد خلال لحظات

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LBCI News Lebanon

من منا لا يرغب بتناول مشروبات باردة خلال فصل الصيف للتغلّب على الحرّ وخفض حرارة الجسم العالية والشعور بالترطيب والإنتعاش؟

وبفعل الإستهلاك الكبير لهذا النوع من المشروبات او بسبب عدم وجود امكنة شاغرة داخل الثلاجة، سنقدم اليكم طريقة سهلة وسريعة لتبريد زجاجات العصائر وغيرها من المشروبات لتقديمها للضيوف والإستمتاع بها.

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كل ما عليكم فعله هو إضافة ملح الطعام إلى وعاء كبير من الماء البارد ومن ثم وضع زجاجة المشروب داخله.

ويساعد الملح على زيادة معدل التجمد وتخفيض معدل الذوبان لذلك تتحول حرارة كل ما يوضع داخله إلى باردة بسرعة كبيرة.

وفي حال نفذ منكم الملح، قوموا بلف الزجاجة بورقة مبلولة ومن ثم ضعوا الزجاجة داخل الثلاجة لبضع دقائق.