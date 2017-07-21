وصفة الفلافل على الطريقة اللبنانية لتحضيرها في المنزل!

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الفلافل من الأطباق اللبنانية الشعبية والمشهورة جداً لكن غالباً ما يلجأ الناس لشراء الأقراص من المطاعم. فهل فكرتم يوماً بتحضير الفلافل على الطريقة اللبنانية في المنزل؟ إليكم الوصفة:كيلو من الحمصكوب من الفولبصلفص من الثومملحبهار خاص للفلافلكمون مطحونملعقة كربونات الصوديومبندورةخسّنعناعكبيس مشكلانقعوا الحمص والفول في المياه قبل يوم من تحضير الفلافل. اطحنوا الحمص والفول مع البصل والثوم جيداً. ثم ضعوا المزيج في وعاء وأضيفوا الملح، الكمون والبهارات واتركوا العجينة لبعض الوقت.أضيفوا كربونات الصوديوم واخلطوا المزيج قبل قلي الأقراص بربع ساعة.الجدير ذكره، أنّه يمكن تدوير الأقراص إمّا باليدين، الملعقة العادية، أو ملعقة خاصة بالفلافل قبل قليها بالزيت الساخن.أخيراً، قدّموا الأقراص الشهية مع الخضار والكبيس بالإضافة إلى صلصة الطراطور.: لتحضير الطراطور، امزجوا نصف كوب من الطحينة مع 3 ملاعق من الحامض، ملح و5 ملاعق من المياه.