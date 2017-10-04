بالفيديو- إليكم أسهل طريقة لتقشير الرمان... في أقلّ من دقيقة!

فيديو يستحق المشاهدة

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LBCI News Lebanon

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لرجل يشرح كيفية تقشير حبّة من فاكهة الرمان.

هذا الفيديو انتشر كثيراً بين رواد الإنترنت وحصل على عدد هائل من المشاركات والإعجابات، وذلك للطريقة الفريدة التي استخدمها الرجل الظاهر في مقطع الفيديو.

فقد قام بالإستعانة بسكين وبدء بصنع خدوش في رأس الحبة على مدارها ونزع القسم العلوي من الرمانة بثوانٍ قصيرة بطريقة بدت سهلة للغاية وكأن أحداً خلع قبّعته.

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ثم أكمل صنع الخدوش إنما هذه المرة بطريقة عمودية تبعاً لأقسام الرمانة كما بدت بعد نزع القسم العلوي منها، ثمّ أقدم بكل خفّة على تقشير الزوايا التي صنعها وكأنه يقوم بتقشير موزة، وكل العملية لم استغرقت أقلّ من دقيقة.