وصفة طبق الدجاج بالزيتون والحامض... إليكم طريقة تحضيرها!

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وصفات أطباق الدجاج كثيرة ومتنوعة، وسنقدّم لكم اليوم طريقة تحضير الدجاج بالزيتون والحامض.المكوّنات:لتتبيلة الدجاج:- دجاجة مقطعة ومنظفة- ربع كوب من زيت الزيتون- ملعقة صغيرة من الملح- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود- نصف ملعقة صغيرة من الكركم- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة- ربع ملعقة صغيرة من الكمونلتتبيلة الخضار:- حبتان من الجزر (مقشرتان ومقطعتان دوائر)- 4 حبات من البطاطا (صغيرة الحجم، مقشرة ومقطعة)- كوب من الزيتون الأخضر المحشي والمقطع أنصاف- حبة من الحامض (كبيرة الحجم ومقطعة مكعبات)- ربع ملعقة صغيرة من الملح- ربع ملعقة صغيرة من الكركم- ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون- ربع كوب من الماء الساخنطريقة تحضير وصفة الدجاج بالزيتون والحامض:افركوا الدجاج بزيت الزيتون، الكركم، الفلفل الأسود، الملح، الكمون والبهارات المشكلة جيداً. بعدعا ضعوا الدجاج في صينية الفرن. اخلطوا البطاطا، الجزر، الزيتون والحامض مع الزيت والملح والبهارات المشكلة والكركم ووزعوها فوق الدجاج.أضيفوا ربع كوب من الماء الساخن وغطوا الطبق بورق الأولمنيوم وأدخلوه الفرن لمدة ساعة على حرارة 200 درجة مئوية، ثم أزيلوا القصدير وحمروا الدجاج وقدموه ساخناً.