شوربة القرنبيط... وصفة مثالية للطقس البارد

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في الطقس الماطر والبارد، لا بدّ من استهلاك الشوربات على أنواعها للشعور بالدفء والحصول على المغذيات الأساسية والضرورية للجسم.وصفتنا اليوم، سهلة، لذيذة وصحية، وهي شوربة القرنبيط.المكوّنات:- حبة من البصل المفروم- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون- 3 أكواب من القرنبيط المقطع على شكل وردات صغيرة- 3 أكواب من الماء لسلق القرنبيط- نصف ملعقة صغيرة من الكمون لسلق القرنبيط- مكعب من مرق الدجاج- 4 أكواب من الماء-ملعقة صغيرة من الملح- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود- نصف كوب من الكريمة السائلة- ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم للزينةطريقة تحضير الوصفة:ضعوا الماء مع الكمون على النار حتى يغلي، ثم ضعوا القرنبيط واتركوه على النار لمدة 5 دقائق، بعدها صفوه.سخنوا زيت الزيتون في وعاء على النار وقلبوا البصل حتى يذبل ثم أضيفوا القرنبيط المسلوق وشوحوا المزيج.أضيفوا الماء، مكعب مرق الدجاج، الملح، الفلفل واتركوا الخليط على نار خفيفة لمدة 30 الى 40 دقيقة.بعد ذلك، أضيفوا الكريمة واتركوها لتغلي مع الخليط لمدة 10 دقائق. وفي الأخير، زينوا الشوربة بالبقدونس وقدموها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص أو السلطة.