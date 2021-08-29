وصفة كبة الحمص اللذيذة... إليكم طريقة تحضيرها!

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كبة الحمص هي من الوصفات اللذيذة، السهلة والمميزة. فكيف تحضرونها في المنزل؟المكوّنات:- كوبان من البرغل الناعم- كوبان من الطحين- كوب حمص "مفقوش"- حبة بطاطا مسلوقة- نصف كوب من زيت القلي- ربع كوب من زيت الزيتون- ملعقة كبيرة م من بهار الكعك (مزيج من البهارات الحلوة أي اليانسون والشومر والكزبرة والقرفة والحلبة)- نصف ملعقة صغيرة من البهار الأسود- كمشة من أوراق النعناع- ملعقة كبيرة ملحالمكوّنات:ابدأوا بإزالة القشر عن الحمص المفقوش المنقوع. بعدها امزجوا الطحين والبرغل الناعم والحمص وابدأوا بالعجن، مع الحرص على سكب الماء الفاتر تدريجياً حتى تحصلوا على عجينة. ضعوا العجينة جانباً قليلاً.افرموا ورق النعناع ناعماً وأضيفوه مع بهار الكعك الناعم والبهار الأسود والبطاطا المسلوقة والمقشرة الى العجينة، وابدأوا بالعجن مرة جديدة مع القليل من الماء حتى تصبح العجينة متماسكة.افردوا العجينة في الصينية المدهونة بالزيت، وقطعوها مثلثات واسكبوا زيت القلي وزيت الزيتون.ضعوا الصينية في الفرن على حرارة متوسطة، ثم أشعلوا الفرن من الأعلى ليحمر الوجه، واتركوها لتبرد ثم قطعوها كاملة.