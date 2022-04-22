البيتزا بالتوست... وصفة مميزة زيّنوا بها المائدة في رمضان!

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للأشخاص الذين يبحثون عن وصفات سهلة وسريعة في رمضان، جرّبوا وصفة البيتزا بالتوست المميزة واللذيذة، وزيّنوا بها المائدة.المكوّنات:- 6 قطع من التوست الأبيض- 6 ملاعق كبيرة من الكتشاب- نصف حبة من الفليفلة الصفراء المقطعة- نصف حبة من الفليفلة الحمراء المقطعة- نصف حبة من الفليفلة الخضراء المقطعة- نصف كوب من الجبنة المبروشة- أريغانو مجففطريقة تحضير الوصفة:ادهنوا الكتشاب على قطع التوست، ووزّعوا الفليفلة بالتساوي على الشرائح ثمّ انثروا الجبنة. بعد ذلك، ضعوا قطع التوست في صينية فرن عليها ورق زبدة. ورشوا القليل من الأوريغانو على وجه كل قطعة.وفي الأخير، اخبزوا البيتزا في فرن محمّى مسبقاً على حرارة متوسّطة لنحو 10 دقائق.