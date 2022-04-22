عالم الطبخ
22 نيسان 2022 - 08:18
Back

البيتزا بالتوست... وصفة مميزة زيّنوا بها المائدة في رمضان!

وصفة البيتزا بالتوست Lebanon, news ,lbci ,أخبار رمضان, البيتزا بالتوست, التوست,البيتزا,وصفة البيتزا بالتوست
episodes
البيتزا بالتوست... وصفة مميزة زيّنوا بها المائدة في رمضان!
Lebanon News
للأشخاص الذين يبحثون عن وصفات سهلة وسريعة في رمضان، جرّبوا وصفة البيتزا بالتوست المميزة واللذيذة، وزيّنوا بها المائدة.

المكوّنات:

- 6 قطع من التوست الأبيض
- 6 ملاعق كبيرة من الكتشاب
- نصف حبة من الفليفلة الصفراء المقطعة
- نصف حبة من الفليفلة الحمراء المقطعة
- نصف حبة من الفليفلة الخضراء المقطعة
الإعلان
- نصف كوب من الجبنة المبروشة
- أريغانو مجفف

طريقة تحضير الوصفة:

ادهنوا الكتشاب على قطع التوست، ووزّعوا الفليفلة بالتساوي على الشرائح ثمّ انثروا الجبنة. بعد ذلك، ضعوا قطع التوست في صينية فرن عليها ورق زبدة. ورشوا القليل من الأوريغانو على وجه كل قطعة.

وفي الأخير، اخبزوا البيتزا في فرن محمّى مسبقاً على حرارة متوسّطة لنحو 10 دقائق.

مصدر
الإعلان
إقرأ أيضاً