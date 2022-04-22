حضّروا "بسكويت الشاي" في المنزل... إليكم الوصفة السّهلة

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يعدّ "بسكويت الشاي" من أنواع المقرمشات اللذيذة التي يحلو تناولها مع فنجان قهوة أو شاي أو عصير. إليكم أسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل.المكوّنات:- كوبان ونصف الكوب من الطحين- كوب من السكر- نص كوب من الحليب- 12 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية- بيضة كبيرة- ملعقة صغيرة من الفانيليا- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- نصف ملعقة صغيرة من الملحطريقة التّحضير:في وعاء، ضعوا الطحين وبودرة الخبز والملح وقلّبوا جيدًا.وفي وعاء آخر، ضعوا الزبدة ثم اخفقوها بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين. أضيفوا السكر مع الاستمرار في الخفق لمدة دقيقتين.أضيفوا البيضة والفانيليا واخفقوا لمدة دقيقة.بعدها، أضيفوا الطحين والحليب ببطء، واعجنوا حتى تحصلوا على عجينة طرية ومتماسكة.قسّموا العجين إلى قسمين وغلفوهما بورق بلاستيك، ثم ضعوا العجين في الثلاجة لمدة ساعتين.أخرجوا قسمي العجين من الثلاجة واتركوهما في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 دقائق، ثم افردوهما بين ورقتي زبدة.قوموا بتحمية الفرن على حرارة 150 درجة مئوية. وشكّلوا العجين مثل البسكويت ثم رصوها في صينية عليها ورق زبدة. وضعوها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.أخرجوها من الثلاجة ثم ضعوها في الفرن لمدة 15 دقيقة.