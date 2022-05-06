الكريب بالخضار... وجبة مثالية للفطور

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يتناول الناس عادة الكريب كوجبة حلويات لذيذة ومميزة. ولكن هل جرّبتم يوماً تحضير الكريب مع الخضار وتناولها على الفطور؟إليكم وصفة الكريب بالخضار:المكوّنات:- كوب من الطحين- ملعقتان كبيرتان من البصل المفروم بشكل ناعم- ربع كوب من البندورة المقطعة بشكل ناعم- ربع كوب من برش الجزر- ملعقتان كبيرتان من الفلفل الرومي الملون- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود- نصف ملعقة صغيرة من الملح- ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار (خطوة اختيارية)- ملعقة كبيرة من النعناع الأخضر المفروم- بيضتان- كوب ونصف الكوب من الحليب السائل- ملعقة صغيرة من الزيتطريقة تحضير الوصفة:في وعاء، ضعوا الطحين مع البصل والبندورة، الجزر، الفلفل الرومي، الملح، الفلفل الأسود والأحمر، النعناع، البيض والحليب، وحرّكوها جيّداً حتى تمتزج مع بعضها تماماً .ادهنوا مقلاة غير لاصقة بالزيت وضعوا كمية من المزيج واتركوها حتى تنضج من الطرف الأول ثم اقلبوها لتنضج من الطرف الثاني، وتأخذ القطعة لوناً ذهبياً من الطرفين.كرروا هذه العملية حتى انتهاء الكمية .