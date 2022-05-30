كوكتيل الفواكه بالحليب... وصفة مثالية لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة!

تعتبر العصائر من الوصفات المثالية التي تعطي الشخص شعوراً بالانتعاش، بخاصة في الطقس الحار.
ومع اقتراب فصل الصيف، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، سنقدم لكم وصفة كوكتيل الفواكه بالحليب.
المكونات:
- كوب من السكر
- 50 غراماً من الفريز
- كوب ونصف الكوب من الحليب السائل
- عصير حبة برتقال
- حبتا موز
طريقة تحضير الوصفة:
اغسلوا حبات الفريز جيداً، وضعوها في الخلاط الكهربائي مع الموز. أضيفوا عصير البرتقال والسكر والحليب، واخفقوا المكوّنات جيداً حتى تمتزج مع بعضها. في الأخير، ضعوا العصير في البراد وقدّموه بارداً.
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