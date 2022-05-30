كوكتيل الفواكه بالحليب... وصفة مثالية لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة!

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تعتبر العصائر من الوصفات المثالية التي تعطي الشخص شعوراً بالانتعاش، بخاصة في الطقس الحار.ومع اقتراب فصل الصيف، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، سنقدم لكم وصفة كوكتيل الفواكه بالحليب.المكونات:- كوب من السكر- 50 غراماً من الفريز- كوب ونصف الكوب من الحليب السائل- عصير حبة برتقال- حبتا موزطريقة تحضير الوصفة:اغسلوا حبات الفريز جيداً، وضعوها في الخلاط الكهربائي مع الموز. أضيفوا عصير البرتقال والسكر والحليب، واخفقوا المكوّنات جيداً حتى تمتزج مع بعضها. في الأخير، ضعوا العصير في البراد وقدّموه بارداً.