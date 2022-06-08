بودينغ الفانيليا بالموز...وصفة ولا ألذ!

سنقدّم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير بودينغ الفانيليا بالموز.
المكوّنات
مصدر
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4 أكواب (1000 مل) حليب
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ظرفان مهلبية فانيليا
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3 أكواب (750 مل) كريمة خفق سائلة
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10 ثمرات موز كبيرة مقشرة ومقطعة شرائح
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16 قطعة بسكويت ويفر فانيليا مطحونة
طريقة التحضير:
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اخفقوا الكريمة بالمضرب الكهربائي، واتركوها في الثلاجة.
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ضعوا الحليب في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفوا المهلبية، وقلبوا باستمرار حتى تغلي
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ارفعوا المهلبية عن النار واتركوها تبرد تمامًا، ثم أضيفوا كوبين من الكريمة المخفوقة، وقلبوا برفق حتى تمتزج المكونات
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وزعوا طبقة من الويفر في أكواب التقديم ثم المهلبية ثم الموز
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كرروا تكوين الطبقات حتى تنتهي الكمية، ثم زينوا الأكواب من الأعلى بباقي الكريمة المخفوقة، وقليل من الويفر المطحون.
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ضعوا أكواب البودينغ في الثلاجة حتى وقت التقديم