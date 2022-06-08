عالم الطبخ
08 حزيران 2022 - 04:42
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بودينغ الفانيليا بالموز...وصفة ولا ألذ!

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بودينغ الفانيليا بالموز...وصفة ولا ألذ!
Lebanon News
 سنقدّم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير بودينغ الفانيليا بالموز.
 
المكوّنات
 
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- 4 أكواب (1000 مل) حليب
- ظرفان مهلبية فانيليا
- 3 أكواب (750 مل) كريمة خفق سائلة
- 10 ثمرات موز كبيرة مقشرة ومقطعة شرائح 
- 16 قطعة بسكويت ويفر فانيليا مطحونة

طريقة التحضير:
- اخفقوا الكريمة بالمضرب الكهربائي، واتركوها في الثلاجة.

- ضعوا الحليب في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفوا المهلبية، وقلبوا باستمرار حتى تغلي

- ارفعوا المهلبية عن النار واتركوها تبرد تمامًا، ثم أضيفوا كوبين من الكريمة المخفوقة، وقلبوا برفق حتى تمتزج المكونات

- وزعوا طبقة من الويفر في أكواب التقديم ثم المهلبية ثم الموز

- كرروا تكوين الطبقات حتى تنتهي الكمية، ثم زينوا الأكواب من الأعلى بباقي الكريمة المخفوقة، وقليل من الويفر المطحون.

- ضعوا أكواب البودينغ في الثلاجة حتى وقت التقديم
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