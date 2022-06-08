بودينغ الفانيليا بالموز...وصفة ولا ألذ!

سنقدّم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير بودينغ الفانيليا بالموز.

المكوّنات

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4 أكواب (1000 مل) حليبظرفان مهلبية فانيليا3 أكواب (750 مل) كريمة خفق سائلة10 ثمرات موز كبيرة مقشرة ومقطعة شرائح16 قطعة بسكويت ويفر فانيليا مطحونةاخفقوا الكريمة بالمضرب الكهربائي، واتركوها في الثلاجة.ضعوا الحليب في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفوا المهلبية، وقلبوا باستمرار حتى تغليارفعوا المهلبية عن النار واتركوها تبرد تمامًا، ثم أضيفوا كوبين من الكريمة المخفوقة، وقلبوا برفق حتى تمتزج المكوناتوزعوا طبقة من الويفر في أكواب التقديم ثم المهلبية ثم الموزكرروا تكوين الطبقات حتى تنتهي الكمية، ثم زينوا الأكواب من الأعلى بباقي الكريمة المخفوقة، وقليل من الويفر المطحون.ضعوا أكواب البودينغ في الثلاجة حتى وقت التقديم