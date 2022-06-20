كيك الدراق... وصفة مميّزة وشهيّة

وصفة مميّزة لتحضير كيك الدراق

Lebanon, news ,lbci ,أخبار وصفة, دراق,كيك,وصفة مميّزة لتحضير كيك الدراق

LBCI News Lebanon





المكوّنات:

- 190 غراماً من الطحين

- 150 غراماً من الزبدة

- 100 غرام من السكر الأبيض

- 100 غرام من السكر البني

- 125 مللتراً من الحليب

- 5 الى 7 ثمرات دراق مقشرة ومقطعة شرائح

- بيضة كبيرة

- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

- ملعقة صغيرة من البايكينغ باودر

الإعلان - ربع ملعقة صغيرة من الملح





طريقة تحضير كيك الدراق:



سخّنوا الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، بعدها ذوّبوا نصف كمية الزبدة، ثم وزعوها في قاع صينية مقاسها 24 سنتيمتراً. نقدّم لكم اليوم وصفة مميّزة لتحضير كيك الدراق.- 190 غراماً من الطحين- 150 غراماً من الزبدة- 100 غرام من السكر الأبيض- 100 غرام من السكر البني- 125 مللتراً من الحليب- 5 الى 7 ثمرات دراق مقشرة ومقطعة شرائح- بيضة كبيرة- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة- ملعقة صغيرة من البايكينغ باودر- ربع ملعقة صغيرة من الملحسخّنوا الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، بعدها ذوّبوا نصف كمية الزبدة، ثم وزعوها في قاع صينية مقاسها 24 سنتيمتراً.

وزعوا السكر البني فوق الزبدة، ثم ضعوا شرائح الدراق فوق السكر. وفي وعاء كبير، ضعوا الطحين والملح والبايكينغ باودر وقلبوا المكوّنات جيدًا.

وفي وعاء آخر، ضعوا السكر الأبيض وبقية الزبدة، ثم اخفقوهما بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق. أضيفوا البيضة والفانيليا واخفقوا جيدًا، ثم أضيفوا نصف كمية الطحين مع نصف كمية الحليب، وتابعوا الخفقان. أضيفوا بقية الطحين والحليب، واخفقوا جيدّا حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

صبوا الخليط فوق الدراق، ثم ضعوا الصينية في الفرن لمدة 45 – 50 دقيقة.

أخرجوا الصينية من الفرن، واتركوها تبرد لمدة 10 دقائق، ثم اقلبوا الكيك في طبق وقدموه مع المشروبات على أنواعها.