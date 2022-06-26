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سنقدّم لكم طريقة سهلة لتحضير سلطة الدجاج.المكوّنات:- نصف خسة مقطعة- بندورة كرزية مقطعة- حبة بصل مقطعة الى شرائح- حبتان من الخيار مقطعتان- نصف كوب من الزيتون الأسد- 400 غرام من شرائح الدجاج متوسطة الحجم- حبة من الفليفلة الحمراء المقطعة الى شرائح- ملح- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود- ربع كوب من اللبن- ربع كوب من الخل الأحمرمكوّنات الصلصة:- 4 ملاعق كبيرة من عصير الحامض- 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون- ملعقة صغيرة من الأوريغانو- فلفل أسود مطحون- ملحطريقة التحضير:في وعاء، انقعوا الدجاج مع اللبن، الخلّ، الملح والفلفل الأسود لنصف ساعة على الأقل، بعدها قوموا بشوي قطع الدجاج حتى تنضج.ضعوا الخس والبصل والخيار والبندورة والفليفلة الحمراء في وعاء التقديم مع الزيتون واخلطوا المكونات. بعدها أضيفوا الدجاج المشوي على الوجه.بعد ذلك، حضّروا الصلصة عبر خلط مكوّناتها جيداً، ثم اسكبوا الصلصة فوق السلطة وقدّموها فوراً.