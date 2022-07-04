وصفة ولا ألذ...إليكم طريقة تحضير كاب كيك الخوخ

الإعلان

نقدّم إليكم اليوم وصفة تحضير كاب كيك الخوخ اللذيذة.المكوّنات:- كوب زبدة طرية- ¾2 كوب من الطحين- 3 ملاعق صغيرة باكينغ بودر- 3 بيضات- ملعقة صغيرة فانيليا- كوبان سكر بودرة- ¾ كوب حليب- ¼ كوب عصير خوخ- ½ كوب خوخ مقشر ومهروس- رشة ملحلتحضير الكريمة:- كوب زبدة طرية- كوب جبن كريمي- ¼ كوب خوخ مقشر ومهروس- ملعقة صغيرة فانيليا- 3 أكواب سكر بودرةللزينة:4 ثمرات خوخ مقطعة شرائحطريقة التحضير:في وعاء كبير اخفقوا الزبدة والسكر بالمضرب الكهربائي حتّى يصبح قوام الخليط كالكريمة.أضيفوا البيض واستمروا في الخفق، ثم ضعوا الفانيليا والخوخ المهروس واخفقوا لمدة دقيقتين، ثمّ أضيفوا الملح والباكينغ باودر.أضيفوا الدقيق والحليب وعصير الخوخ مع الاستمرار في الخفق، حتى يصبح الخليط ناعمًا.في صينية الكاب كيك، وزعوا العجينة بواسطة ملعقة وضعوا الصينية في الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نحو 20 دقيقة ثمّ اخرجوها من الفرن واتركوها تبرد وزيّنوها بالكريمة وشرائح الخوخ.لتحضير الكريمة:اخفقوا الزبدة والجبن الكريمي جيدًا، حتى يصبح الخليط ناعمًا وهشًا.أضيفوا الخوخ المهروس والفانيليا وقلبوا جيدًا.أضيفوا السكر تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط كالكريمة.