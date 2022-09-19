عالم الطبخ
19 أيلول 2022 - 07:48
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الحلاوة الطحينية... هكذا تحضرونها في المنزل!

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الحلاوة الطحينية... هكذا تحضرونها في المنزل!
Lebanon News
تعتبر الحلاوة الطحينية من أنواع الحلوى اللذيذة التي يعشقها عدد كبير من الناس. ولكنهم قد لا يعرفون أن تحضيرها في المنزل هو أمر سهل ولا يتطلب الكثير من الوقت.

إليكم طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل:

المكوّنات:

- كوب ونصف الكوب من السكر البودرة
- كوب ونصف الكوب من الحليب البودرة
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- كوب من الطحينة
- كوب من الفستق الحلبي المجروش بشكل خشن

طريقة تحضير الوصفة:

ضعوا الحليب المنخول مع السكر المنخول في وعاء واخلطوهما جيداً. أضيفوا الطحينة تدريجياً مع العجن باستمرار باليد للحصول على قوام مثل الرمل المبلل.

بعدها، غلّفوا قالب كيك مستطيل الشكل بورق النايلون، وضعوا نصف كمية الفستق الحلبي في قعر القالب.

وزّعوا الحلاوة في القالب، وضعوا عليها الكمية المتبقية من الفستق الحلبي.

أغلقوا النايلون على الحلاوة ورصّوها جيداً، ثمّ أدخلوها الثلاجة مدة 4 ساعات.

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