الحلاوة الطحينية... هكذا تحضرونها في المنزل!

الإعلان

تعتبر الحلاوة الطحينية من أنواع الحلوى اللذيذة التي يعشقها عدد كبير من الناس. ولكنهم قد لا يعرفون أن تحضيرها في المنزل هو أمر سهل ولا يتطلب الكثير من الوقت.إليكم طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل:- كوب ونصف الكوب من السكر البودرة- كوب ونصف الكوب من الحليب البودرة- كوب من الطحينة- كوب من الفستق الحلبي المجروش بشكل خشنضعوا الحليب المنخول مع السكر المنخول في وعاء واخلطوهما جيداً. أضيفوا الطحينة تدريجياً مع العجن باستمرار باليد للحصول على قوام مثل الرمل المبلل.بعدها، غلّفوا قالب كيك مستطيل الشكل بورق النايلون، وضعوا نصف كمية الفستق الحلبي في قعر القالب.وزّعوا الحلاوة في القالب، وضعوا عليها الكمية المتبقية من الفستق الحلبي.أغلقوا النايلون على الحلاوة ورصّوها جيداً، ثمّ أدخلوها الثلاجة مدة 4 ساعات.