عالم الطبخ
23 أيلول 2022 - 04:31
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القهوة بالبرتقال... كيف تحضرونها في المنزل؟

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القهوة بالبرتقال... كيف تحضرونها في المنزل؟
Lebanon News
هل حضّرتم من قبل القهوة بالبرتقال؟ إليكم خطوات تحضير هذه الوصفة اللذيذة والمميزة في المنزل:

المكوّنات:

- ملعقتان صغيرتان من البن
- شرحتان من البرتقال
- ملعقة صغيرة من القرفة
- ربع كوب من عصير البرتقال
- ربع كوب من الكريمة المخفوقة
- كوب من الماء
- عودا قرفة
- نصف ملعقة صغيرة من السكر

طريقة تحضير الوصفة:
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ضعوا البن والسكر في الماء على النار، بعدها اخلطوا القهوة مع عصير البرتقال والكريمة والقرفة في كوب كبير الحجم.

وفي الأخير، اسكبوا القهوة بالبرتقال في أكواب زجاجية وزينوها بأعواد القرفة وشرائح البرتقال.

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