كيك التمر بالجوز... تناولوه مع القهوة وتلذذوا به!

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للأشخاص الذين يبحثون عن كيك لذيذ ومناسب لتناوله مع القهوة، إليكم وصفة كيك التمر بالجوز.- كوب من الطحين- نصف كوب من السكر- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- 20 حبة تمر- نصف كوب من الحليب الدافئ- نصف كوب من الزيت النباتي- نصف كوب من الجوز المجروش- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونةإنقعوا حبات التمر في الحليب الدافئ لمدة ساعة أو ساعتين حتى تلين، ثمّ قوموا بتحمية الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وضعوا ورق الزبدة في قالب الكيك.وبعد أن يبرد خليط التمر، قوموا بطحنه حتى تحصلوا على مزيج ناعم. أضيفوا السكر، القرفة والزيت واخلطوا المكونات من جديد.انخلوا الطحين وبودرة الخبز معاً في وعاء، ثم أضيفوا الجوز. بعدها أضيفوا المكونات الجافة إلى مزيج التمر، واخلطوا المكونات معاً جيداً معاً حتى تتجانس.وفي الأخير، وزعوا العجينة في القالب واخبزوا الكيك في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج.