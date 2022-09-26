بالخطوات السهلة... هكذا تحضرون عجة الخضار بالشوفان!

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العجة هي من الوصفات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها بسرعة. وتختلف وصفات العجة وتتعدد، إذ يمكن تحضيرها بمكوّنات عدة.إليكم الخطوات السهلة لتحضير عجة الخضار بالشوفان:المكوّنات:- 3 بيضات- بياض بيضتين- حبة بصل مفروم- حبة فليفلة خضراء- حبة فليفلة صفراء- حبة فليفلة حمراء- كوب من الشوفان- كوب من جبنة الفيتا قليلة الدسم- نصف كوب من الجبنة المبشورة قليلة الدسم- نصف كوب من الحليب- 4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم- 4 ملاعق كبيرة من بذر الكتان المطحون- معلقة كبيرة من الزيت- رشة فلفل أسودطريقة التحضير:في مقلاة على النار، ضعوا الزيت وأضيفوا البصل حتى يذبل.ضعوا البيض في وعاء، وأضيفوا الحليب وبياض البيض والفلفل الأسود، واخفقوا جيداً. بعدها، أضيفوا الفليفلة إلى البصل وقلّبوا جيداً.أضيفوا الشوفان والبقدونس وبذر الكتان إلى البيض، واخفقوا المكوّنات جيداً. بعدها، أضيفوا جبنة الفيتا، وقلّبوها مع الخليط حتى تتجانس المكونات.ضعوا الخليط في المقلاة فوق البصل والفليفلة، وغطوا المقلاة مع تخفيف النار حتى ينضج المزيج.وفي الأخير، قوموا برش الجبنة المبشورة على الوجه بعد النضج، وغطوا العجة مرة أخرى لمدة دقيقتين، لتذوب الجبنة.