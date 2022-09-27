فتة العدس... وصفة مميّزة!

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إن كنتم ترغبون بتحضير وصفة جديدة ومميزة، إليكم طريقة تحضير فتة العدس.- 500 غرام من العدس المجروش- حبة بصل مقطعة- حبتان جزر مقطعتان- حبة بندورة مقطعة- ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس- ماء بحسب الحاجة- 5 أرغفة خبز مقطعة- ملعقة كبيرة من الزبدة- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض- ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الملح- ملعقة صغيرة من الكمونطريقة تحضير الوصفة:ضعوا العدس مع البصل والجزر والبندورة ونصف كمية الثوم في وعاء، واغمروا المكوّنات بالماء، من ثمّ ضعوا الوعاء على نار متوسطة وغطوه، حتى يغلي وتنضج المكونات.وفي هذا الوقت، ضعوا الخبز في صينية وأدخلوها الفرن على نار متوسطة ليتحمص الخبز.والآن، ضعوا الزبدة والزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، وأضيفوا الكمية المتبقية من الثوم وقلبوها حتى يصبح لونها ذهبياً. أضيفوا الخل والملح وقلّبوا الثوم لدقيقتين ثم ارفعوه عن النار.وبعد أن يغلي العدس وينضج، ارفعوا الوعاء عن النار واتركوه حتى يبرد، ثمّ اطحنوا المزيج بالخلاط ليصبح قوامه كالشوربة.ضعوا الوعاء على النار وأضيفوا الملح والكمون واتركوا الخليط حتى يغلي ويثقل.وفي طبق التقديم، ضعوا القليل من الخبز المحمص واسكبوا عليه من شوربة العدس. وفي الأخير، أضيفوا على الوجه من دقة الثوم المحضرة وقدموا فتة.