البيض المقلي بالخضار... وصفة لذيذة ومثالية للفطور!

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أشخاص كثر يعشقون تناول البيض المقلي. ويمكن تحضير هذه الوجبة السهلة جداً واللذيذة، بطرق مختلفة لتناولها خلال الفطور.إليكم طريقة تحضير البيض المقلي بالخضار:المكوّنات:- 4 حبات من الفطر الطازج- 3 بيضات- ربع حبة بندورة- ربع حبة فليفلة حمراء حلوة- فص ثوم- ملعقة من البقدونس الطازج والمفروم- رشة فلفل أسود حسب الرغبة- رشة ملح حسب الرغبةطريقة تحضير الوصفة:قطعوا الثوم، الفطر، البندورة والفليفلة الحمراء الى شرائح رقيقة.وفي مقلاة، ضعوا القليل من الزبدة مع شرائح الفطر والثوم والفلفل الأسود وقلّوها على نار قوية لمدة دقيقتين.وفي هذه الأثناء، اخفقوا البيض مع الملح جيداً وأضيفوا شرائح البندورة والبقدونس والفليفلة، ثم أضيفوا المزيج الى مقلاة الفطر والثوم.بعدها، غطوا المقلاة لدقائق قليلة حتى تصبح الوجبة ناضجة تماماً.