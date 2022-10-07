بدون خميرة... إليكم وصفة الفطائر المقلية الشهية!

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الفطائر المقلية هي من الوصفات السريعة التي يعشقها الكثير من الناس. إليكم طريقة تحضيرها بدون خميرة.- كوبان من الطحين- كوب من اللبن- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- ملعقة طعام من الملح- ملعقة كبيرة من الخل- جبنة بيضاء مبروشة- بقدونس- القليل من الزبدةاخلطوا مكونات العجينة مع بعضها وغطوها لمدة ربع ساعة. بعدها، قسّموا العجينة الى كرات متوسطة ورشوا عليها الطحين.افردوا كل قطعة عجين بشكل دائري وقوموا بحشوها بحشوة الجبنة من طرف واغلقوها بالطرف الثاني لتصبح نصف دائرة.في الأخير، حمّوا الزيت واقلوا الفطائر لتصبح ذهبية اللون.