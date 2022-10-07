عالم الطبخ
07 تشرين الأول 2022 - 05:58
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بدون خميرة... إليكم وصفة الفطائر المقلية الشهية!

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بدون خميرة... إليكم وصفة الفطائر المقلية الشهية!
Lebanon News
الفطائر المقلية هي من الوصفات السريعة التي يعشقها الكثير من الناس. إليكم طريقة تحضيرها بدون خميرة.

المكوّنات:

لتحضير العجينة:

- كوبان من الطحين
- كوب من اللبن
- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز
- ملعقة طعام من الملح
- ملعقة كبيرة من الخل

للحشوة:

- جبنة بيضاء مبروشة
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- بقدونس
- القليل من الزبدة

طريقة تحضير الوصفة:

اخلطوا مكونات العجينة مع بعضها وغطوها لمدة ربع ساعة. بعدها، قسّموا العجينة الى كرات متوسطة ورشوا عليها الطحين.

افردوا كل قطعة عجين بشكل دائري وقوموا بحشوها بحشوة الجبنة من طرف واغلقوها بالطرف الثاني لتصبح نصف دائرة.

في الأخير، حمّوا الزيت واقلوا الفطائر لتصبح ذهبية اللون.

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