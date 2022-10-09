الجبنة المقلية... وصفة ولا ألذ!

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وصفتنا اليوم، لذيذة جداً وسهلة، وهي الجبنة المقلية.جرّبوها الآن في المنزل، لأنكم ستعشقونها.المكوّنات:- 225 غراماً من جبنة الموزاريلا- نصف كوب من الطحين- بيضة- نصف كوب من البقسماط- زيت للقلي بحسب الحاجةطريقة تحضير الوصفة:انقعوا جبنة الموزاريلا بالماء لنحو ساعة، ثم ضعوها في مصفاة حتى تتخلصوا من السوائل.قطّعوا الجبنة الى أصابع متوسطة السماكة ثم غمّسوها بالطحين. بعدها، اخفقوا البيض في وعاء صغير، ثم غمّسوا قطع الموزاريلا بالبيض المخفوق ثم بالبقسماط. وأعيدوا هذه الخطوات حتى تحصلوا على طبقة كثيفة من البقسماط على أصابع الجبنة.بعدها، صفوا الأصابع في طبق وأدخلوه الثلاجة لنحو 15 دقيقة حتى تجمد.وفي الأخير، حمّوا الزيت على النار، وأخرجوا أصابع الموزاريلا من الثلاجة ثم أنزلوها في الزيت واتركوها حتى تنضج وتتحمّر. وبعد رفعها، ضعوها على محارم ورقية للتخلّص من فائض الزيت.